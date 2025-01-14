رئيس الوزراء البريطاني يعلن حزمة صادرات الى العراق بقيمة 96ر14 مليار دولار

2025-01-14 23:01:10 - المصدر: كونا

لندن - 14 - 1 (كونا) –- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء حزمة صادرات الى العراق بقيمة 3ر12 مليار جنيه إسترليني (96ر14 مليار دولار) بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين وتوفر فرصا مهمة للشركات البريطانية في العراق.وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان لها ان ذلك جاء أثناء لقاء ستارمر مع نظيره العراقي الزائر محمد السوداني لتوقيع (اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون) تدعم مشاريع استثمارية مستقبلية للقطاع الخاص البريطاني في قطاعات البنية التحتية في قطاعات المياه والطاقة والاتصالات والدفاع.وبحث الجانبان كذلك سبل معالجة الهجرة غير الشرعية إلى جانب البحث في إبرام اتفاقية جديدة لترحيل العراقيين المقيمين في بريطانيا بصفة غير قانونية الى العراق.ونقل البيان عن ستارمر "نشهد اليوم حقبة جديدة للتعاون بين المملكة المتحدة والعراق والتي من شأنها أن تحقق منافع متبادلة في مجال التجارة الى مجال الدفاع فيما يستمر العمل المشترك من أجل إحلال الاستقرار في المنطقة".وأضاف "من الواضح ان العراق يشاركنا أولوية تحقيق النمو الاقتصادي وان حزمة الصادرات التي أعلنت اليوم توفر فرصا ضخمة للأعمال التجارية البريطانية في العراق ما يشكل خطوة تغيير في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين".وشدد ستارمر على أهمية تأمين الحدود البريطانية عبر عقد اتفاقية لترحيل عاجل للعراقيين المقيمين في بريطانيا بصفة غير قانونية الى العراق ما يسهم في الحد من أنشطة عصابات تهريب البشر.وذكر البيان ان جزء من حزمة الصادرات بقيمة 5ر66 مليون جنيه إسترليني (9ر80 دولار) سيخصص لمعدات من بريطانيا لتعزيز أمن الحدود العراقية ومواجهة عصابات تهريب البشر.ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية يفييت كوبر قولها "عندما وقعت الاتفاق الأمني المهم مع العراق في نوفمبر الماضي كان ذلك إشارة واضحة على التزامنا بتفكيك عصابات تهريب البشر المجرمة" مشيرة إلى أن هذا الاتفاق الأول من نوعه بدأ يؤتي نتائج إيجابية.وقالت ان تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير التمويل الإضافي لدعم قدرات تطبيق القانون في العراق خطوات تسهم في استهداف عصابات التهريب.ووصفت لقاء ستارمر والسوداني بأنه خطوة لاحقة على طريق ضمان "هذه الشراكة المهمة مع العراق" وتقويتها. (النهاية) ن ب ش / س ع م