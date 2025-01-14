طريقة جلوس "لافتة".. حينما يقرر السوداني عكس صورة العراق "الواثقة" أمام كبريات الدول (صورتان)

2025-01-14 23:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم المحلل السياسي عدنان ابراهيم، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، قراءة عن طريقة جلوس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمام نظيره البريطاني.

وقال ابراهيم لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا النوع من الجلسات يُستخدم غالبًا في اللقاءات الرسمية لبعث رسالة رمزية، تُظهر الندية والتمسك بالموقف دون اللجوء إلى تعابير لفظية"، موضحا، أن "في الحالة العراقية، قد تُقرأ الجلسة على أنها رسالة إلى العالم بأن العراق يسعى لتأكيد مكانته كدولة ذات سيادة في العلاقات الثنائية والدولية".

وأضاف، أن "طريقة جلوس السوداني تعبّر عن إدراكٍ لدور العراق المتنامي في الساحة الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الحراك الدبلوماسي الذي يقوده لتعزيز مكانة البلاد"، مردفا، أن "هذا النوع من الإيماءات الجسدية يترك انطباعًا قويًا في ذهن الطرف الآخر، وقد يُستخدم لإظهار القوة الناعمة والقدرة على إدارة الحوارات بشفافية وثقة".

أما المختص في علم النفس لؤي خميس، فقد أشار إلى أن "الإيماءات والسلوكيات في اللقاءات الرسمية، كطريقة الجلوس ولغة الجسد، تشكل أداة فعّالة في إيصال الرسائل غير المعلنة، وتعكس في أحيان كثيرة طبيعة الشخصية السياسية ومدى استيعابها للواقع المحلي والدولي".

"طريقة جلوس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو يضع قدمًا فوق الأخرى أثناء لقائه نظيره البريطاني، تُعدّ إشارة إلى الثقة بالنفس والتوازن الشخصي الذي يعكس شخصية معتدة بقدراتها وتاريخها".

ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة رسمية الى المملكة المتحدة، قال إنه سيوقع خلالها اتفاق شراكة استراتيجية واتفاقا أمنيا على خلفية التحولات التاريخية في الشرق الأوسط.







