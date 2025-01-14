دوري نجوم العراق.. دهوك يخطف ثلاث نقاط ثمينة من القوة الجوية

2025-01-14 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خطف فريق دهوك ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه القوة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمنمنافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب دهوك عند الساعة السابعة والنصف مساء، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة1-0.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف.

وفيالشوط الثاني سجل دهوك هدفه برأسية باشانغ عبد الله عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وشهداللقاء طرد لاعب دهوك كريم درويش في الدقيقة 90+1 لسوء السلوك.

ورغمخسارة القوة الجوية إلا أنه بقى متصدراً ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، بينما رفعدهوك رصيده للنقطة 24 بالمركز الخامس.