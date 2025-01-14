2025-01-14 23:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عناعتقال متهم تحايل على المواطنين من خلال بيع أجهزة هاتف مزعومة وتوصيلها بشكلمباشر "ديليفري".

وجاءفي بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن أحد المواطنين تقدم بشكوى عن تعرضهللتحايل بعد أن طلب خمسة أجهزة موبايل "آيفون" بقيمة خمسة آلاف دولار منإحدى الصفحات الإلكترونية عبر التوصيل المباشر "ديليفري" ودفع قيمتهاكاملة، إلا أنه بعد استلام الطلبية اكتشف أن البائع وضع كمية من المحارم الورقية "الكلينكس"مع الورق داخل الطلبية بدلاً من أجهزة الهاتف.

وأضافالبيان أن فرق مديرية شرطة أربيل استطاعت في مدة قياسية العثور على مكان المتهمالمدعو (م. أ. م) واعتقاله فوراً، لافتاً إلى أن المتهم محتجز حالياً وتم فتح أوراقتحقيقية معه وتحويله إلى المحكمة.

وأهابالبيان بالمواطنين أن يتحلوا بالوعي أثناء التعامل لشراء السلع عبر الإنترنت بشكلمباشر عبر التوصيل، من أجل ألا يتعرضوا للتحايل.