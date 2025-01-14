مخبئة داخل "طاولي".. إحباط محاولة لتهريب مخدرات من السليمانية إلى دولتين (فيديو)

2025-01-14 23:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لجهاز آسايش إقليم كوردستان، مساءاليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات إلى بريطانيا وأستراليا،مبينة أن المخدرات كانت مخبئة داخل لوحين للعبة الشعبية "الطاولي".

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في يوم 12 كانون الثاني/ يناير الجاري،نجحت قواتها بالكشف عن خطة مبتكرة لتهريب مواد مخدرة، حيث تم ضبط كمية من مادة"الأفيون" داخل لعبة "الطاولي".

وبينتأن العملية تمت بناءً على أوامر قضائية ونتائج تحقيقات مكثفة، ما أدى إلى اعتقالتاجرين متورطين في القضية.

وأوضحتالمديرية أن الكمية المضبوطة تجاوزت عدة كيلوغرامات، وكانت معدة للتهريب إلىأستراليا ومن ثم إلى بريطانيا، وتمكنت السلطات من إحباط المخطط بعد متابعة دقيقةوتحليل معلومات استخباراتية، مؤكدة استمرار التحقيقات مع المتهمين المحتجزينحالياً بموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات.

وتأتيهذه العملية ضمن سلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية مكافحة المخدرات فيإقليم كوردستان لمواجهة تجارة المخدرات والتصدي لمحاولات تهريبها إلى الداخلوالخارج، في إطار التزامها بحماية المجتمع وتعزيز الأمن الإقليمي.

ويشهدإقليم كوردستان جهوداً متزايدة من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة المخدرات، لاسيما في ظل محاولات تهريب المواد المخدرة إلى خارج المنطقة باستخدام طرق مبتكرةومتنوعة.

وتعتبرهذه العمليات جزءاً من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحةالجرائم المنظمة، حيث تعمل الأجهزة المعنية على تنفيذ عمليات استباقية وتكثيفالتعاون مع السلطات القضائية لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.