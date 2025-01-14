2025-01-14 23:36:04 - المصدر: ايشان

كاد الصراع أن يشتعل بين القوات العراقية، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، لو انطلقت رصاصة واحدة اليوم، على الحدود بين البلدين، حين أجبرت بغداد، قسد، على إخلاء مخفر حدودي داخل العراق، سيطرت عليه القوات المدعومة أمريكياً، بين سنتي 2016 – 2017. أبقى العراق، ذلك المخفر بيد قوات سوريا الديمقراطية، ولم يسترجعه منها، إلا حينما سيطرت “فصائل […]

ظهرت المقالة “إيشان” على الحدود.. قوة عراقية تُجبر “قسد” على إخلاء نقطة عسكرية: رصاصة واحدة كانت ستشعل “حرباً” أولاً على ايشان.



