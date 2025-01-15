العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التغير المناخي والبيئة

2025-01-15 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقع وزير الخارجية العراقي فؤادحسين، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، يوم الثلاثاء، مذكرة تعاون بشأن التغيرالمناخي والبيئي واقتصاديات الكربون، تتضمن خارطة طريق أمدها خمس سنوات لوقف حرقالغاز.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمدشياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير "استقبل في مقرإقامته بالعاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وجرى خلالاللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق وبريطانيا على الصعد كافة، وسبل تعزيزه في ضوءما جرى اليوم من تفاهمات شملت مختلف المجالات، وما تشكله الزيارة من عهد جديد فيمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وصولاً إلى تأسيس شراكة شاملة وواعدة".

وتابع أن "اللقاء شهد استعراض عدداً منالقضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية دعم جهود تحقيقالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ولفت إلى أنه "عقب اللقاء جرت مراسم توقيعمذكرة تعاون بشأن التغير المناخي والبيئة واقتصاديات الكربون، بين العراقوبريطانيا، وقعها عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤادحسين، فيما وقعها عن الجانب البريطاني ديفيد لامي، وتهدف المذكرة إلى تعميقالتعاون في مجال زيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة، بما في ذلك تعزيز فرصالتنمية والتجارة والاستثمار، والتكامل الصناعي ذي الصلة".

وأكد أن "المذكرة تتضمن أيضاً التعاون علىخارطة طريق مدتها خمس سنوات للحد من حرق الغاز، والحد من البصمة الكربونية قصيرةالأجل للعراق خصوصا عبر إنهاء حرق وتنفيس الغاز المصاحب، وكذلك زيادة كفاءةالطاقة، وتسريع عملية الاعتماد على الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياحوالطاقة الشمسية وغيرها، وتعزيز تدريب القوى العاملة لتحقيق التحول في مجالالطاقة، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر والتحسين البيئي وتنمية أسواق الكربون".