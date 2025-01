2025-01-15 00:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تلاحق الأزمات الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يقود الحكومة منذ أكثر من عامين، بسبب عدم تنفيذ مطالب الشركاء.وتقاطع أكبر كتلة سُنية في البرلمان الجلسات بسبب "العفو العام"، فيما يُذكّر رئيس المجلس، الذي يطمح أن يكون "زعيم السنة"، الإطار بالاتفاقيات القديمة.ومنذ انتخاب محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان منذ 75 يومًا، لم يعقد البرلمان سوى 7 […]

The post القصة الكاملة لـ"العفو العام" من تعريف الإرهابي إلى "تبييض السجون" appeared first on جريدة المدى.