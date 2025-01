الأزمة المالية في كردستان تؤدي إلى تراجع النشاطات الثقافية والفنية

2025-01-15 00:35:07 - المصدر: جريدة المدى

السليمانية / سوزان طاهريبدو أن الأزمة المالية في إقليم كردستان توسعت أثارها على جميع مفاصل الحياة في الإقليم، وامتدت إلى النشاطات الثقافية والفنية.ومنذ عام 2014 يعاني إقليم كردستان من أزمة مالية خانقة أثرت على تفاصيل الحياة، والملفات السياسية والاقتصادية، وأدت لاتساع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع معدل الهجرة بين الشباب إلى أوربا، رغم المخاطر.والأزمة استمرت خلال […]

