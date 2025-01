2025-01-15 00:35:07 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة المدى على قاعة مسرح قصر البستان مسا في مسقط تم عرض المسرحية العراقية "سيرك"، التي قدمتها الفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج جواد الأسدي، ضمن عروض مهرجان المسرح العربي بدورته الخامسة عشرة والتي تقام في سلطنة عمان. وصف النقاد العمل المسرحي بانه تميز بطرحه قضايا إنسانية عميقة من خلال حبكة درامية تنقل المشاهد […]

