مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير مروع في ديالى (فيديو)

2025-01-15 00:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة أربعة أشخاصبحادث سير مروع في المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق الخالص - كركوك قربناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح، جميعهممن أهالي العظيم".

وبينأن "الحادث سبب اضطرار سالكي الطريق إلى السير عكس الاتجاه بسبب أعمال صيانةعلى الطريق"، مشيراً إلى نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمالالإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.