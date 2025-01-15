إجرام بغداد تفك لغز جريمة قتل غامضة "خلال خمس ساعات"

2025-01-15 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد الثلاثاء من الكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة حصلت ضمن منطقة الشعب شمال شرق بغداد، بعد خمس ساعات من وقوعها.

وذكر بيان للمديرية أنه فور تلقي الأوراق التحقيقية الخاصة بالجريمة، تم تشكيل فريق عمل متخصص، وبفضل التحريات الدقيقة والجهد الفني المكثف، تم تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي.

وأضاف: "قد اعترف المتهمون بجريمتهم خلال التحقيقات، مؤكدين تورطهم مع آخرين في تنفيذ الحادث".