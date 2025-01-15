غوتيريش يشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مواجهة التحديات

2025-01-15 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مواجهة التحديات.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك، ورحب الأمين العام خلال اللقاء بتسلم العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين، مهنئاً الوزير بهذه المسؤولية".وأكد غوتيريش، بحسب البيان، على "أهمية المجموعة كشريك استراتيجي في دعم أجندة قمة المستقبل"، مشيداً "بدورها في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الدول النامية من تحقيق التقدم في مختلف المجالات".وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز مكانة العراق على الساحة الدولية".من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن "شكره للأمين العام على تعاونه البناء مع العراق، مشيداً بجهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية".كما قدم الوزير "خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً عن آخر التطورات في المنطقة، مشيراً إلى شواغل العراق في هذه المرحلة. وأكد على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمات الراهنة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي."من جهته، أثنى غوتيريش على "الدور المحوري والإقليمي الذي يلعبه العراق، خصوصاً في ما يتعلق بالتطورات في سوريا، فلسطين، ولبنان"، مؤكداً "دعمه لجهود العراق في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة".