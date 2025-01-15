رئيس جمعية الأمم المتحدة يؤكد دعمه الكامل لجهود العراق في دفع قضايا الدول النامية

2025-01-15 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد رئيس جمعية الأمم المتحدة فليمون يانغ، بالدور المرتقب للعراق في تعزيز التعاون بين دول مجموعة الـ 77 والصين، فيما أكد دعمه الكامل لجهود العراق في دفع قضايا الدول النامية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ79، فليمون يانغ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واستهل رئيس الجمعية العامة اللقاء بتهنئة الوزير على تسلم العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2025، مشيداً بالدور المرتقب للعراق في تعزيز التعاون بين دول المجموعة والدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية. كما أشار إلى المكانة التاريخية والحضارية للعراق ودوره المميز على الصعيدين الإقليمي والدولي."وأضاف، أن "اللقاء تناول مناقشة آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد الأخير في غزة"، لافتا إلى ان "الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وضمان حماية الشعب الفلسطيني".وشدد حسين، بحسب البيان على "موقف العراق الداعي إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف التصعيد، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وضمان تحقيق مطالبهم المشروعة".كما بحث الجانبان، بحسب البيان، "سبل التعاون بين العراق، كرئيس لمجموعة الـ77 والصين، والجمعية العامة للأمم المتحدة".وأعرب فليمون يانغ عن "دعمه الكامل لجهود العراق في دفع قضايا الدول النامية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة على الساحة الدولية".وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقديره لدور الأمم المتحدة في دعم العراق، مؤكداً التزام الحكومة العراقية بالتعاون الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات المناخ.