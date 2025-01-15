“أسبوع وليد الكعبة”.. فعاليات ثقافية وفكرية في العتبة العلوية المقدسة

2025-01-15 01:10:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرماناختتمت العتبة العلوية المقدسة فعاليات “أسبوع وليد الكعبة”، الذي تزامن مع ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بسلسلة من الاحتفالات الثقافية والفكرية والخدمية التي عكست قيم العدالة والإنسانية لشخصية الإمام علي (عليه السلام).وقال عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة حيدر العيساوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " “أسبوع وليد الكعبة” شهد تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات احتفاءً بالمناسبة العظيمة حيث ابتدأت الفعاليات بمراسم رفع الراية المباركة في الصحن العلوي المطهر، تلتها محافل قرآنية أحياها قراء محليون ودوليون كما تم تكريم الأكاديميين الحاصلين على مرتبة الأستاذية، إضافة إلى تكريم الشعراء و الرواديد من أبناء مدينة النجف الأشرف تقديراً لدورهم في مسيرة الخدمة الحسينية ".وأضاف العيساوي أن "الأسبوع تخللته أنشطة فكرية بارزة، منها “ملتقى الباحث العلوي” الذي قدم فيه أكثر من 30 بحثاً حول شخصية الإمام علي (عليه السلام) ونهج البلاغة، بالإضافة إلى ندوة حوارية بعنوان “الإمام علي: لم يرَ الشرق مثله حاكماً”، التي قارنت بين عدالة الإمام علي وشخصيات قيادية غربية كما أُقيم محفل شعبي شارك فيه رواديد من داخل العراق وخارجه، اختُتم بحفل مركزي في صحن السيدة فاطمة (عليها السلام) حضره ممثلون عن العتبات المقدسة ومكاتب المرجعيات وشخصيات رسمية ".من جانبه، أوضح معاون رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة، جعفر البديري، أن “العتبة حرصت على إشراك مختلف أطياف المجتمع في هذه الفعاليات، حيث وُجهت دعوات لشخصيات محلية ودولية ودينية وأكاديمية، فضلاً عن ممثلين عن الطائفة المسيحية من لبنان وشعراء من البحرين كما تم دعوة الحوزة العلمية، السفارات والقنصليات في النجف وبغداد، تأكيداً على قيم المؤاخاة والمحبة التي تمثلها هذه المناسبة المباركة”.واختُتمت فعاليات الأسبوع بالحفل المركزي الذي جمع مختلف الشخصيات المجتمعية في حضرة الإمام علي (عليه السلام)، في أجواء مليئة بالروحانية والتلاحم.







