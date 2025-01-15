2025-01-15 01:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأوقف برينتفورد قطار ضيفه مانشستر سيتي بحرمانه من فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بتعادل قاتل (2-2)، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل ثنائية الفريق السماوي فيل فودين في الدقيقتين 66 و78، فيما تكفل يوان ويسا وكريستيان نورجارد بإحراز هدفي برينتفورد (ق 82 و90+2).ورفع المان سيتي رصيده للنقطة 35 في المركز السادس، فيما وصل برينتفورد إلى 28 نقطة في المرتبة العاشرة.