برينتفورد يخطف تعادلاً قاتلاً من السيتي
2025-01-15 01:15:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أوقف برينتفورد قطار ضيفه مانشستر سيتي بحرمانه من فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بتعادل قاتل (2-2)، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثنائية الفريق السماوي فيل فودين في الدقيقتين 66 و78، فيما تكفل يوان ويسا وكريستيان نورجارد بإحراز هدفي برينتفورد (ق 82 و90+2).
ورفع المان سيتي رصيده للنقطة 35 في المركز السادس، فيما وصل برينتفورد إلى 28 نقطة في المرتبة العاشرة.
أوقف برينتفورد قطار ضيفه مانشستر سيتي بحرمانه من فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بتعادل قاتل (2-2)، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثنائية الفريق السماوي فيل فودين في الدقيقتين 66 و78، فيما تكفل يوان ويسا وكريستيان نورجارد بإحراز هدفي برينتفورد (ق 82 و90+2).
ورفع المان سيتي رصيده للنقطة 35 في المركز السادس، فيما وصل برينتفورد إلى 28 نقطة في المرتبة العاشرة.