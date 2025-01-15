مفتن يشيد بالتطور الحاصل في منافسات دوري نجوم العراق

2025-01-15 01:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، بالتطور الكبير الحاصل في منافسات دوري نجوم العراق.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، إلتقى في مقر لا ليغا بالعاصمة بغداد، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال".وأضاف، أن "مفتن أشاد بالتطور الكبير الحاصل في منافسات دوري نجوم العراق، والاثارة الكبيرة التي تشهدها معظم المباريات، مبدياً إرتياحه للخطوات النوعية المتسارعة التي خطاها اتحاد الكرة برئاسة عدنان درجال وزملائه في المكتب التنفيذي، للارتقاء بالمسابقة المحلية، وبما يخدم مسيرة المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026".وأشار إلى أن "مفتن استمع لعرض قدمه درجال عن مكاتب ولجان مقر دوري نجوم العراق، وآلية العمل في الأقسام التابعة للاليغا، وكيفية إنجاز الأعمال التي يكلفون فيها، مثمناً الدور الكبير والدعم المتواصل لرئيس اللجنة الأولمبية للاتحادات الوطنية والأندية الرياضية، بما يسهم في الارتقاء برياضة الإنجاز العالي، وتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية."