2025-01-15 01:27:04 - المصدر: ايشان

كشف النائب عن ميسان، رائد المالكي، اليوم الأربعاء، عن تشكيل جبهة برلمانية باسم “نواب الوسط والجنوب. وقال المالكي في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “انهينا قبل قليل اجتماعا تحضيريا لجبهة (نواب الوسط والجنوب) للمطالبة باستحقاقات محافظات الوسط والجنوب المالية وغير المالية”. وأضاف، أنه “سيصدر قبل جلسة اليوم الأربعاء بياناً ومؤتمراً صحفياً لنواب الجبهة الجديدة”. ‏

ظهرت المقالة “نواب الوسط والجنوب”.. جبهة برلمانية تطالب باستحقاقات محافظاتهم أولاً على ايشان.



