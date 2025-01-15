“نواب الوسط والجنوب”.. جبهة برلمانية تطالب باستحقاقات محافظاتهم
2025-01-15 01:27:04 - المصدر: ايشان
كشف النائب عن ميسان، رائد المالكي، اليوم الأربعاء، عن تشكيل جبهة برلمانية باسم “نواب الوسط والجنوب. وقال المالكي في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “انهينا قبل قليل اجتماعا تحضيريا لجبهة (نواب الوسط والجنوب) للمطالبة باستحقاقات محافظات الوسط والجنوب المالية وغير المالية”. وأضاف، أنه “سيصدر قبل جلسة اليوم الأربعاء بياناً ومؤتمراً صحفياً لنواب الجبهة الجديدة”.
ظهرت المقالة “نواب الوسط والجنوب”.. جبهة برلمانية تطالب باستحقاقات محافظاتهم أولاً على ايشان.