2025-01-15 01:27:04 - المصدر: ايشان

هدد القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، ما وصفهم بـ “مهاجمي الحكيم”، بكشف حقائقهم، مشيرا إلى أن أطرافاً معروفة تحاول تشويه الحقائق وترويج الأخبار الكاذبة. وقال الجبوري، في تدوينة عبر “فيسبوك” تابعتها منصة “إيشان”: “تتواصل الهجمات الممنهجة ضد تيار الحكمة الوطني وشخص السيد الحكيم تحديداً من أطراف معروفة بمحاولاتها لتشويه الحقائق وترويج الأخبار الكاذبة لقد […]

ظهرت المقالة قيادي في الحكمة يهدد “مهاجمي الحكيم” بكشف حقائقهم أولاً على ايشان.



