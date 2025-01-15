مواطنو كردستان يلاحقون الأحزاب قضائيا: خالفوا الدستور ولم يحترموا القانون

2025-01-15 02:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو مجلس المفوضين السابق سعيد كاكائي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، قيام عدد من المواطنين في إقليم كردستان برفع شكوى ضد رؤساء أحزاب في الإقليم.

وقال كاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "عددا من المواطنين بصفاتهم المختلفة في إقليم كردستان رفعوا شكوى ضد رؤساء 3 أحزاب في الإقليم".

وأضاف، إن "الدعوى تم رفعها الى دائرة الأحزاب السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب مخالفتهم لأحكام الدستور والقانون".





















