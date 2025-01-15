مواني يعطي الضوء الأخضر لسان جيرمان من اجل الانضمام ليوفنتوس

2025-01-15 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واعوافق نجم باريس سان جيرمان، على الانضمام ليوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، أعطى الضوء الأخضر لصفقة الانضمام ليوفنتوس.وأضاف أن" المهاجم الفرنسي عبر عن موافقته لوكيل أعماله، لافتا الى أن يوفنتوس يعمل حاليا على إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة".وكانت تقارير صحفية قالت إن الصفقة تتوقف على موافقة مواني من عدمها،ومن المتوقع أن ينضم مواني إلى السيدة العجوز بعقد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة الجافة، بدون أحقية الشراء.