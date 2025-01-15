الاعلام الاسباني يكشف عن رغبة الهلال السعودي في التعاقد مع فينيسيوس

2025-01-15 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واعفجر خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة مدوية حول رغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.وكانت تقارير صحفية قد ربطت فينيسيوس باللعب في أحد أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال دياز في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، مساء أمس الثلاثاء: " تحدثت مع الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي (عمر مغربل)، وسألته عن فينيسوس، وكنت أظن أنه سيقول لي إن اللاعب لن يأتي".وأضاف: "الرئيس التنفيذي قال لي، إن صفقة فينيسوس ليست حلما بالنسبة لنا، بل ستكون حقيقة في الدوري السعودي، فالأمر ليس صعبا".وتابع: "كل الاحتمالات مفتوحة، ولكن الهلال هو الأقرب للتعاقد معه من أجل التواجد بدلا من نيمار دا سيلفا، فهي معلومة بالنسبة لي من داخل الزعيم، فالنادي سيتحرك بقوة في الصيف المقبل".وأكمل: "قدوم فينيسيوس سيجذب الأنظار للدوري السعودي، مثلما فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك لأنه لاعب صغير ويتمتع بإمكانيات رائعة".