النفط العراقي يتجاوز برنت ويقفز فوق الـ80 دولارا للبرميل

2025-01-15 09:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، لمستوى قياسي متجاوزة الـ80 دولارا للبرميل بالتعاملات اليومية في السوق العالمية ومتقدمة على خامي برنت وتكساس.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 77.30 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 80.55 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.03+ على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 80.06 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 77.76 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.26+ و0.14+ على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



