أكثر من 5% .. قفزة كبيرة في أسعار خام البصرة

2025-01-15 09:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، لأكثر من 5% .

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 3.74 دولارات بما يعادل 5.08% ليصل الى 77.30 دولاراً، فيما ارتفعت أسعار خام المتوسط 3.79 دولارات بما يعادل 4.94% ليصل الى 80.55 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط العالمية مع بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء ليصل خام برنت الى 80 دولاراً.

وسجل خام برنت اليوم 80.03 دولاراً بارتفاع بلغ 11 سنتا او ما يعادل 0.14% وزاد خام تكساس الأمريكى 22 سنتا إلى 77.73 دولاراً.