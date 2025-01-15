2025-01-15 09:54:04 - المصدر: ايشان

أفادت صحيفة “ريليفو” الإسبانية، في تقرير لها يوم الثلاثاء، بأن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل. وينتهي عقد محمد صلاح (32 عاما) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد. وقالت صحيفة “ريليفو” أن […]

ظهرت المقالة صحيفة إسبانية: صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال أولاً على ايشان.



