الانواء الجوية: محافظة تصل درجة الانجماد يوم غد

2025-01-15 09:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة لتصل في إحدى المحافظات إلى درجة الانجماد. وذكر بيان للهيئة، تلقته (المدى)، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم، كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، […]

