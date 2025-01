اسرائيل وحماس يتفقان مبدئيا على صفقة إطلاق سراح الرهائن

2025-01-15 09:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين عربيين، إن إسرائيل وحماس اتفقتا مبدئيا على صفقة إطلاق سراح المحتجزين. ووفق المسؤولين فإن إسرائيل وحماس تعملان منذ ذلك الحين لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. ومن القضايا الرئيسية التي لم يتم الانتهاء منها تلك التي تتعلق بالمعايير الدقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، […]

