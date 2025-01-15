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› فيديو | نتنياهو: حماس لم ترد على صفقة التبادل
فيديو | نتنياهو: حماس لم ترد على صفقة التبادل
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2025-01-15 10:00:02 - المصدر: قناة العربية
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