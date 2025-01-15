شوارع بغداد تصحو على زخم مروري خانق

2025-01-15 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، زخما مرورياً شديداً، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها، حيث تتركز الازدحامات بشكل كبير جدا في مناطق وسط بغداد وباتجاه شمالها ولاسيما منطقة العلاوي وباب المعظم والقاهرة والعطيفية والمزدحمة بشكل كبير جدًا بالتزامن مع امتحانات الجامعات والمدارس.

أدناه الموقف المروري في بغداد:





جسر الدوار مزدحم

جسر الائمة مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

سريع الدورة مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الاعظمية مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع المغرب مزدحم

منطقة البياع مزدحمة

تقاطع الدرويش مزدحم