اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الرابعة عشرة من دوري النجوم

2025-01-15 10:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تختتم اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق للمحترفين، بإقامة أربع مواجهات.

ففي أولى المباريات، يضيف ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ الرياضي مواجهة تجمع بين فريقي الطلبة والقادم من كردستان العراق، أربيل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويلتقي زاخو على أرضه وبين جماهيره مع القادم من العاصمة بغداد، فريق الكهرباء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وبذات التوقيت يضيف ملعب الرمادي مباراة تجمع بين الكرمة والنجف، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع بين فريقي الزوراء والنفط على ملعب الزوراء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.



