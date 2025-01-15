اليوم.. سيدات العراق في كرة الصالات يواجهن التايلنديات ضمن تصفيات آسيا

2025-01-15 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للسيدات أصحاب الأرضوالجمهور نظيره التايلاندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثةلتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات .

وتقام المباراة في قاعة نونثابوري في العاصمة التايلنديةبانكوك ، في حين أجرى المنتخب العراقي للسيدات بقيادة المدربة البرتغالية فييرابيتنكور، آخر وحدة تدريبية له أمس الثلاثاء، في القاعة الرئيسة لملعب الوطن فيالعاصمة بانكوك .

وكان منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، قد خسر أمامنظيره البحريني، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الثانية، وتعادل مع نظيرهالفلسطيني يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس آسياالجارية في تايلاند.