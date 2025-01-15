اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق

2025-01-15 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأربعاء، أربع مواجهات في ختام منافسات الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والرمادي وزاخو .

‏وتجري في الساعة الـ 2:30 عصراً مباراة واحدة تجمع فريق الطلبة مع ضيفه فريق أربيل وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد .

‏وتقام في الساعة الخامسة مساءً مباراة تجمع فريق زاخو مع ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الأول .

‏ويضيف فريق الكرمة في المباراة الثانية فريق النجف وتقام المباراة على ملعب الرمادي .

‏وتختتم مباريات الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق بلقاء فريق الزوراء وضيفه فريق النفط وتقام المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة الـ 7:30 مساءً.