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اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق

اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق
اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق
2025-01-15 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأربعاء، أربع مواجهات في ختام منافسات الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والرمادي وزاخو .

‏وتجري في الساعة الـ 2:30 عصراً مباراة واحدة تجمع فريق الطلبة مع ضيفه فريق أربيل وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد .

‏وتقام في الساعة الخامسة مساءً مباراة تجمع فريق زاخو مع ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الأول .

‏ويضيف فريق الكرمة في المباراة الثانية فريق النجف وتقام المباراة على ملعب الرمادي .

‏وتختتم مباريات الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق بلقاء فريق الزوراء وضيفه فريق النفط وتقام المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة الـ 7:30 مساءً.

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