2025-01-15 11:27:04 - المصدر: ايشان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تريد المساهمة في تسوية الوضع في سوريا، وإنهم على تواصل مستمر مع الإدارة السورية الجديدة، ولن يغادروا الشرق الأوسط. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتقييم أنشطة الدبلوماسية الروسية لعام 2024، الثلاثاء. وقال لافروف: “بعض الأحداث حصلت في سوريا، والسبب في ذلك هو تباطؤ العملية السياسية منذ عشر […]

ظهرت المقالة روسيا لا تنوي مغادرة الشرق الأوسط: سنلعب دورا مفيدا في التسوية السورية أولاً على ايشان.



