ممثل العراق لدى الأمم المتحدة: مجموعة 77 والصين تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي

2025-01-15 11:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، أن مجموعة 77 والصين جددت دعوتها لإجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته (المدى)، أن “ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، بصفته رئيساً لمجموعة 77 والصين، ألقى بيان المجموعة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم […]

