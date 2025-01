2025-01-15 11:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد نفت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، إلغاء الامتحان الوزاري للسادس الابتدائي. وبحسب تصريح اللجنة للصحيفة الرسمية: "ننفي وجود مقترحٍ أو قرارٍ يخصّ إلغاء الامتحان الوزاريِّ لمرحلة السادس الابتدائيِّ للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025)".

