2025-01-15 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية، بشأن برنامج لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "جرت في لندن، مساء أمس الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، حيث وقعها عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، فيما وقعها عن شركة بريتش بترليوم مدير فرع العراق زيد الياسري".

وأضاف أن "المذكرة تستهدف العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة BP، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز".

ووقع العراق مجموعة من الاتفاقيات مع الحكومة البريطانية خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء حاليا الى لندن، من بينها اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية في العاصمة لندن، ومذكرة تفاهم في مجال التغير المناخي والبيئة واقتصاديات الكاربون، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، انفتاح العراق على مختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية، وذلك خلال لقائه في لندن عدداً من ممثلي الشركات البريطانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني، التقى ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة الى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارة سيادته الرسمية الى العاصمة البريطانية لندن".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، أن "البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف انواع النشاطات الاستثمارية والتنموية، وأشار الى أن الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها الى أفعال وخطوات، وان الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات".