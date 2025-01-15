الداخلية توضح بشأن انباء تحريف التحقيق مع ضابط اعتدى على فلاح "دهسا"

2025-01-15 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن (محاولة تحريف إحدى القضايا في قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ وتحويلها من اعتداء أحد الضباط "نقيب صيدلاني "على فلاح الى حادث دهس)..

وهنا نود أن ننوه الى أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق هذا الضابط داخل التوقيف وأن التحقيقات متواصلة معه لكشف جميع ملابسات هذا الحادث.

كما نشدد على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في إنفاذ القانون وإعطاء الحق الى صاحبه ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التجاوز على المواطنين مهما كانت صفته او منصبه.

لذا اقتضى التنويه