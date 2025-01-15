احتجاز 4 باكستانيين في المثنى للاشتباه بحيازتهم مواد مجهولة

2025-01-15 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، أن القوات الأمنية في محافظة المثنى احتجزت أربعة أشخاص من حملة الجنسية الباكستانية، بعد العثور على مواد مجهولة بحوزتهم أثارت الشكوك.

وقال المصدر في حديثٍ لـ"بغداد اليوم"، إن "مفارز أمنية على الطريق السريع أوقفت مركبة يستقلها أربعة باكستانيين، وعثرت أثناء التفتيش على مواد مجهولة أثارت الريبة، ما استدعى احتجازهم للتحقق من طبيعة هذه المواد وما إذا كانت ممنوعة أم لا".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الباكستانيين قدموا من البصرة باتجاه النجف الأشرف مروراً بالمثنى"، لافتاً إلى أن "الاحتجاز تم كإجراء احترازي، وسيتم إخضاع المواد المضبوطة للفحوصات اللازمة".

وأشار إلى أن "عملية الاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".