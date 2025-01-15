2025-01-15 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، يومالأربعاء، عن قرب اسكتمال العمل بمشروع "جامعة المربد"، فيما أكد أنهاستدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل.

وقال ماهر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعةهي الأولى من نوعها في قضاء الزبير، حيث يفتقر هذا القضاء الذي يشكل 60% من مساحةالبصرة لجامعة شاملة"، مشيراً إلى "استكمال الأعمال في المشروع بنسبة95% على مساحة 400 دونم وبواقع 11 كلية بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف طالب جامعيوبتصميم حديث يحتوي على قاعات علمية متطورة وملاعب رياضية ومستشفى جامعي وسكن و4معامل طبية وغيرها من المرافق الجامعية".

وأضاف ماهر، أن "المشروع انطلق في العام 2011 وتعرضإلى التلكؤ وتوقفات عديدة لأسباب مختلفة كجائحة كورونا وتأخر دفع المستحقاتالمادية، فيما احيل لشركة إسبانية لإنجازه بكلفة 30 مليار دينار ضمن مشاريع تنميةالأقاليم وبدعم خالص من الحكومة المحلية".

يذكر أن قائممقام قضاء الهارثة في البصرة نذير الشاوي قدأعلن عبر شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، المباشرة بإنشاء مدارس وخمسة جسور مشاة علىشارع بصرة بغداد.