تحديد موعد إعادة استقطاعات رواتب المتقاعدين في البصرة

2025-01-15 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير هيئة تقاعد البصرة ضرغام الحربي، يومالأربعاء، عن موعد استرجاع مبالغ استقطاعات رواتب المتقاعدين "بأثر رجعي".

وقال الحربي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأيامالقليلة المقبلة ستشهد استرجاع المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المتقاعدينبنسبة 1%".

وأضاف الحربي، أن "الاسترجاع سيكون عن طريق البطاقةالذكية من دون مراجعة المتقاعدين وتكبدهم عناء أي معالمة يدوي".

وكان مجلس الوزراء، قد صوّت في جلسته الأخيرة، يومالأثنين الماضي، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتبلدعم (غزة ولبنان) وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024.

سبق لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أنطالب الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفينبملف (التبرع الطوعي) الـ 1%، مؤكداً أن هناك حالات لعدد من المتقاعدين تعرضوالاستقطاعات أعلى من 1% لمدة لشهرين.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، (19 تشرين الثاني/ نوفمبر2024)، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتبالتقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنانبالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.