ارتفاع طفيف.. “عراق اوبزيرفر” تنشر قائمة صباحية لاسعار صرف الدولار في بغداد

2025-01-15 12:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 150950 ديناراً مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن …

