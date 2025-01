استياء بحريني من رفع العراق رسوم الفيزا

2025-01-15 12:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المنامة/ عراق اوبزيرفر ابدى عدد من الزوار البحرينيين المتجهين إلى العراق لزيارة الأئمة (ع) تفاجأهم من زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد لتصبح 160 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 60 ديناراً بحرينياً، بدلاً من السعر السابق البالغ 80 دولاراً. وخلال الأسبوع الماضي كانت الحكومة العراقية قد أعلنت التراجع عن هذه الزيادة، وسط أنباء عن تدخل …

