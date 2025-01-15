العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم بشأن تطوير حقل كركوك

2025-01-15 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم بشأن برنامج لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرت في لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، حيث وقعها عن الجانب العراقي، مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل أحمد، فيما وقعها عن شركة بريتش بتروليوم مدير فرع العراق زيد الياسري".

وأضاف أن "المذكرة تستهدف العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة BP، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز".