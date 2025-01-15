ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع الدولار في بغداد واربيل

2025-01-15 12:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء (15 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 568 الف دينار، وسعر الشراء 564 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 538 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 534 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 الف دينار و 575 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 535 الفا و 545 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 665 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 600 الف دينار ، وعيار 21 بيع 573 ألف دينار ، وعيار 18 بيع 590 ألف دينار .

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 150950 ديناراً مقابل 100 دولار.