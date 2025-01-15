العراق في مقدمة الدول المستوردة للثروة السمكية ولحوم الدواجن من تركيا

2025-01-15 12:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس القطاعات في جمعية المصدرين الأتراك علي جان يمان يلماز أن العراق جاء بالمرتبة الاولى بصادرات الثروة السمكية ولحوم الدواجن من تركيا.

وقال يمان يلماز في تصريح صحفي، ان "المنتجات الأكثر طلبا في اسواق التصدير في العام الماضي كانت الأسماك الطازجة المبردة ولحوم الدواجن وشرائح السمك"، مبينا ان "العراق احتل المرتبة الاولى في صادرات تركيا لهذه المنتجات خلال العام الماضي، تليه روسيا، ثم ايطاليا".

واضاف ان "صادرات تركيا من الثروة الحيوانية خلال العام الماضي 2024 بلغت 3.86 مليارات دولار بارتفاع بلغ 10.8% مقارنة بالعام الذي سبقه"، مشيرا إلى أن "قطاع الثروة السمكية والدواجن يحظى بحصة 1.7% من قيمة صادرات تركيا الإجمالية التي بلغت 262 مليار دولار العام الماضي".