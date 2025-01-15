اتحاد كرة السرعة يكشف عن جدول فعاليات بطولة أندية ومؤسسات العراق

2025-01-15 12:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، عن الجدول الزمني الخاص بمنافسات بطولة أندية ومؤسسات العراق التي ستنطلق أواخر كانون الثاني الحالي في محافظة نينوى.

وذكر بيان لاتحاد كرة السرعة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء، أن" التسلسل الزمني للدور الأول لبطولة أندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة والذي سيقام في مدينة الموصل للفترة من الثالث والعشرين ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي، سيتضمن إقامة المؤتمر الفني للبطولة والمؤتمر السنوي ( اجتماع الجمعية العمومية ) على قاعة الاجتماعات في منتدى الحدباء، فيما سيعقب ذلك انطلاق منافسات البطولة بقسمها الصباحي في تمام الساعة 9:30 من صباح يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي لفعاليات سولو الناشئين (بنات، بنين) وسولو المتقدمين (نساء، رجال) بالإضافة إلى فردي الناشئين (بنات، بنين)" .

ولفت الاتحاد إلى أن" منافسات القسم المسائي لليوم الأول من البطولة ستشهد إقامة فعاليات التتابع لفئتي الناشئين (بنات، بنين) والمتقدمين (نساء، رجال) ومن ثم زوجي الناشئين (بنات، بنين) وزوجي المتقدمين (نساء، رجال) وزوجي المختلط لفئة الناشئين، وزوجي المختلط لفئة المتقدمين. بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساءً".

وأضاف أن" منافسات صباح اليوم الثاني للبطولة ستتضمن إقامة فعاليات نهائي فردي (الناشئين، الناشئات)، ونهائي زوجي (الناشئين، الناشئات)، أما منافسات القسم المسائي ستشمل إقامة فعاليات الزوجي المختلط لفئة المتقدمين، بالإضافة إلى نهائي فردي السيدات ونهائي فردي الرجال ليتم بعدها تتويج الفرق الفائزة".