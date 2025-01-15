اربيل تحيي الذكرى السنوية لرجل الأعمال "بيشرو دزيي" الذي قضى بقصف ايراني (صور)

2025-01-15 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيا موظفو وكوادر شركة "فالكون جروب" المنفذة لمشروع "أمباير" وسط مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى على مقتل رئيس الشركة رجل الأعمال الكوردي "بيشرو دزيي" الذي قضى هو وابنته الصغيرة بالقصف الصاروخي الإيراني مطلع العام 2024.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان مجموعة من كوادر الشركة تجمعوا صباح اليوم أمام النصب التذكاري للحادثة والذي تم تغطيته بالوشاح الأسود، وقاموا بوضع اكاليل زهور وايقاد الشموع حوله.

وأضاف المراسل، أن الكوارد والموظفين وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذي سقطوا جراء القصف في اربيل.

و شنّ الحرس الثوري الإيراني في منتصب شهر كانون الثاني/يناير من العام 2024 قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وقد اعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، في حينها، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.

وأعلنت الحكومة العراقية، في اليوم التالي من القصف، استنكارها وإدانتها للقصف الإيراني على أربيل، عادة هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة.

وأسفر الهجوم الذي استهدف منزل بيشرو دزيي، إلى مصرعه مع طفلته جينا، التي كان من المقرر أن تحتفل بعيد ميلادها الأول في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.