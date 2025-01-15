الاستخبارات تطيح بـ "مسؤولة الكفالات المالية وخياطة الملابس" في داعش

2025-01-15 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، القبض على "مسؤولةالكفالات المالية وخياطة الملابس العسكرية" بتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر الاستخبارات العسكريةتمكنوا في يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2025 من إلقاء القبض على إرهابية داعشية وفقأحكام المادة (4 / إرهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك إثر عملية نوعية وبجهداستخباري مميز وبمتابعة ميدانية وفنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبةاستخبارات الفرقة الثامنة".

وأضافالبيان، أن "الإرهابية كانت تعمل بصفة مايسمى مسؤولة الكفالات المالية فيتنظيم داعش الإرهابي، حيث تقوم بنقل وتوزيع هذه الكفالات على العائلات التابعةللتنظيم في قضاء الحويجة وأيضاً تعمل خياطة للملابس والتجهيزات العسكريةالخاصة بالتنظيم".